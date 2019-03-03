إصابة 3 فلسطينين برصاص الاحتلال شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، عن إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال القطاع، ضمن فعاليات الإرباك الليلي التي

ينفذها الفلسطينيون احتجاجا على سياسات الاحتلال.

وإلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال، شابين بزعم انهما حاولا التسلل من

حدود شمال غزة الى مستوطنة إسرائيلية.

وبالتزامن مع ذلك استهدفت طائرات الاحتلال نقطة لقوة "حماة الثغور" بصاروخ استطلاع في منطقة النعايمة شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك وفق وكالة شهاب الفلسطينية.