إصابة 3 فلسطينين برصاص الاحتلال شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، عن إصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال القطاع، ضمن فعاليات الإرباك الليلي التيينفذها الفلسطينيون احتجاجا على سياسات الاحتلال.
وإلى جانب ذلك اعتقلت قوات الاحتلال، شابين بزعم انهما حاولا التسلل من
وبالتزامن مع ذلك استهدفت طائرات الاحتلال نقطة لقوة "حماة الثغور" بصاروخ استطلاع في منطقة النعايمة شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك وفق وكالة شهاب الفلسطينية.
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