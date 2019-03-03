الرئيس الفلسطيني: اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل أثبت عدم حياديتها

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة أثبتت عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل ، مشددًا على أن هذا الموقف الأمريكيهو ما دعا السلطة الفلسطينية إلى رفض خطة واشنطن للسلام.
وأضاف عباس، حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز"
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد استقبل الرئيس الفلسطيني في وقت سابق اليوم الأحد ببغداد.
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