الرئيس الفلسطيني: اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل أثبت عدم حياديتها

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة أثبتت عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل ، مشددًا على أن هذا الموقف الأمريكي

هو ما دعا السلطة الفلسطينية إلى رفض خطة واشنطن للسلام.

وأضاف عباس، حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز"

العراقية، أنه أطلع رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات في القدس.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد استقبل الرئيس الفلسطيني في وقت سابق اليوم الأحد ببغداد.