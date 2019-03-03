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الرئيس الفلسطيني: اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل أثبت عدم حياديتها

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة أثبتت عدم حياديتها بعد اعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل ، مشددًا على أن هذا الموقف الأمريكي

هو ما دعا السلطة الفلسطينية إلى رفض خطة واشنطن للسلام.

 

وأضاف عباس، حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز"

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العراقية، أنه أطلع رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات في القدس.

 

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد استقبل الرئيس الفلسطيني في وقت سابق اليوم الأحد ببغداد.

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