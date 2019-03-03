اخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد نجاح قمة ترامب وكيم الثانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأحد، نجاح قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، رغم انتهائها بلا اتفاق بين الجانبين.

 

وقال بولتون في تصريحات، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "أعتقد أنها القمة كانت ناجحة بلا شك للولايات المتحدة لأن ترامب حمى ودافع عن المصالح الأمريكية.

Advertisements


وذكرت الصحيفة أن بولتون ظهر في

برامج حوارية بالتلفزيون الأمريكي، اليوم الأحد، ليخفف من وطأة المخاوف حول إخفاق الولايات المتحدة في الحصول على مرادها خلال المحادثات الأمريكية-الكورية الشمالية التي عقدت في فيتنام الأسبوع الماضي.


وقال بولتون إنه "لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية لمحاولة إدارة ترامب الضغط على كوريا الشمالية للتخلص من ترسانتها النووية"،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لكنه اعترف في المقابل بأن بيونج يانج ليست ملتزمة بالتخلي عن أسلحتها النووية.


وأكد بولتون اعتقاده بأن ترامب حتى بعد القمة الأخيرة مع كيم يظل متفائلا بأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مازال ممكنا.
وأضاف بولتون أن "كيم جونج أون نفسه أكد خلال اجتماعنا الأخير على إدراكه أن البلدين سيمران بالعديد من المحطات قبل تحقيق تلك الصفقة"، موضحا أن قمة هانوي كانت إحدى تلك المحطات لذلك فإن ترامب مستعد للاستمرار في المشاورات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد نجاح قمة ترامب وكيم الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا