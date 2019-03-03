مقتل 25 جندياً نظامياً في هجمات بحماة

شن مسلحون هجمات على مواقع للنظام السوري في شمال غرب البلاد، اليوم الأحد، قالوا إنها أسفرت عن مقتل 25 جندياً على الأقل وإصابة آخرين رداً على سقوط قتلى ومصابين مدنيين في قصف من جانب القوات الحكومية في الآونة الأخيرة.

وقال معارضون من فصائل منضوية تحت لواء "الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا، إن عشرات من مسلحي جماعة "أنصار التوحيد" هاجموا فجراً نقطتين رئيسيتين للنظام السوري قرب قرية مصاصنة بمحافظة حماة بشمال البلاد.

وقالت قوات النظام السوري في بيان، إن "عدداً من الجنود قتلوا في هجمات من قبل إرهابيين"، وإن الطقس السيء ساهم في وقوع الهجمات.

وعرض التلفزيون السوري جثثاً قالت جماعة "أنصار التوحيد" إنها لأفراد من مجموعاتها الانتحارية التي فاجأت قوات النظام في منطقة قريبة من الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة.