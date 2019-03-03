كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يقصف موقعاً لحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، موقعاً عسكرياً تابعاً لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "القصف الإسرائيلي استهدف موقعاً للقسام، بعد إطلاق مجموعة من البالونات الحارقة من مناطق حدودية متفرقة شرق قطاع غزة".

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وأضافت المصادر، أن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين، فيما سبب أضراراً في بنية البرج العسكري الذي تم استهدافه.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية السبت، موقعين لحماس، رداً على إطلاق بالون مفخخ من قطاع غزة، سقط في أحد الكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة بغزة.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن "الجيش لن يسمح باستمرار إرهاب البالونات وأنه عرض على القيادة السياسية أن يستهدف قيادات الخلايا التي تقوم بإطلاق البالونات الحارقة".