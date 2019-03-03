وزير فلسطيني: اتصالات مع الأردن لبحث الانتهاكات الإسرائيلية

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، يوسف ادعيس، عن اتصالات سياسية تجريها القيادتين الفلسطينية والأردنية، لبحث الانتهاكات الإسرائيلي بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال ادعيس لـ 24، إن "القيادتين السياسيتين في فلسطين والأردن تجريان اتصالات مكثفة وعلى أعلى المستويات لبحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة".

وأوضح ادعيس، أن "وزارة الأوقاف الفلسطينية ترصد يومياً الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وترسل تقاريرها الدورية لكل الجهات المختصة والمنظمات الدولية، لوضع حد لتلك الانتهاكات".

وأضاف ادعيس، "سنجري تحركات على أعلى مستوى لوضع حد للجرائم الإسرائيلي، وسنواجه كل المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات ملاحقة المرابطين في المسجد الأقصى حيث أبعد عدداً منهم عن المسجد، إلى جانب اعتقال العشرات من المشاركين في الدفاع عن المقدسات بالقدس.