كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كازاخستان" مركزًا للشبكة الغذائية في 32 دولة إسلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير خارجية كازاخستان السيد بيبوت أتامقولوف، محادثات مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين حيث ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالحياة السياسية والاقتصادية في العالم الإسلامي.

تمحورت المناقشات حول مبادرات رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار العالمي وتكثيف العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين دول العالم الإسلامي. ومنها تأسيس الشبكة الغذائية للدول الإسلامية في إطار المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي تعتبر مبادرة نازاربايف أيضا.

كما ناقش الطرفان مشروع إعداد “نظام المعلومات الجغرافية للنقل” – مبادرة كازاخية مع البنك الإسلامي للتنمية – الذي يتيح إمكانية تحليل الوضع الحالي وطرق ربط ممرات النقل بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما تسهل نقل السلع وتدفق الاستثمارات بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي.