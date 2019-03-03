عبد المهدي: قضية فلسطين ستبقى "المركزية"

صرح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي اليوم الأحد، بأن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية، وأكد أن بلاده ستظل تدافع عن حق الشعب الفلسطيني.

وقال عبد المهدي، في مؤتمر صحفي مشترك عقب استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل بغداد اليوم الأحد، إن "العراق يمتلك حضوراً قوياً في المنطقة بما يمكنه من المساعدة في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني".

فيما أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح مماثل "بما حققه العراق من انتصارات والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً".

وقال عباس، "أطلعتُ رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات التي يتعرض لها القدس وأن الإدارة الأمريكية أثبتت عدم حياديتها بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو ما دعانا إلى رفض خطتها للسلام".

كان الرئيس الفلسطيني قد وصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين، ومن المنتظر أن يستقبله صباح يوم غداً الإثنين، الرئيس العراقي برهم صالح.