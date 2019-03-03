كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتفليقة يتعهد بإعداد دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بإعداد دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي، ومراجعة قانون الانتخابات وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيمها. Advertisements وصرح بوتفليقة، خلال رسالة ترشحه، بأنه يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لن يترشح فيها خلال سنة بعد فوزي.

ونوه الرئيس الجزائري، بالتعامل المهني لأجهزة مع المتظاهرين، والإصغاء إلى كل الآراء في المجتمع الجزائري.

وقال مدير حملة بوتفليقة، إن الرئيس سيضمن انتقال سلس للسلطة عبر دعوته إلى ندوة وطنية بعد انتخابه، مشيرا إلى أن تشكيل ندوة للحوار الوطني لمناقشة الأوضاع على مستوى الجزائر.