كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون: سنواصل الضغط على أوروبا لاستعادة "دواعشها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن بلاده سوف تواصل الضغط على حلفائها الأوروبيين لتستعيد تلك الدول مقاتلي داعش، الذين يتم احتجازهم وهم في سوريا في حال إطلاق سراحهم.

وبسؤاله في برنامج "واجه الأمة" الذي تذيعه شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحاكم مقاتلي داعش المحتجزين، قال بولتون: "هذا أمر ممكن، لكننا لسنا حريصين ببساطة على تحمل هذه المسؤولية، نعتقد أن الآخرين لديهم مسؤولية أيضاً، وهذا هو النهج الذي نتبعه.

وأضاف، في التصريحات التي أوردتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الولايات المتحدة تسعى نحو إبرام اتفاق حول وضع المنطقة ويرجع ذلك جزئياً للاحتفاظ بالمحتجزين في شمال شرقي سوريا "في المستقبل المنظور".