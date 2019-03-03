جولة جديدة من مباحثات التهدئة في غزة

كشف قيادي في حركة حماس، اليوم الأحد، عن أن مصر ستبدأ جولة جديدة من المباحثات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيلية، لتثبيت اتفاق التهدئة الذي لم تلتزم إسرائيل بتطبيق بنوده.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، إن "مصر بصدد البدء بجولة جديدة، لإلزام الاحتلال الاسرائيلي بالتفاهمات التي تم التوقيع عليها".

وأضاف الحية، في مؤتمر صحفي، عقب لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، مع الفصائل الفلسطينية وأعضاء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن "مصر أكدت لهنية خلال زيارته للقاهرة، استمرار وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه".

وكشف عضو الهيئة القيادية لمسيرات العودة وكسر الحصار، القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، في وقت سابق لـ 24، عن حراك مصري جديد للتهدئة بين إسرائيل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال خلف إن "وفداً أمنياً مصرياً سيصل إلى قطاع غزة لمناقشة آليات تنفيذ تفاهمات الهدوء التي جرى التوصل إليها العام الماضي، برعاية القاهرة والأمم المتحدة".