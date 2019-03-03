كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اساليب أردوغان الخيالية" من أجل الأصوات.. خفض التضخم والفائدة والعجز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد أمام آلاف من مؤيديه في إسطنبول، بخفض أسعار الفائدة والتضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 يونيو المقبل.

ويعتبر عجز المعاملات الجارية المتسع في تركيا، إضافة إلى معدل تضخم في خانة العشرات من بواعث القلق الرئيسية لدى المستثمرين، ودفعت المخاوف المتعلقة بالآفاق الاقتصادية عملة البلاد الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية في الأيام الماضية.

ودعا أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، مجدداً إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد، وأذكى إحجام البنك المركزي عن تشديد السياسة النقدية مخاوف من أنه يخضغ لضغوط سياسية، حسبما رصدت منصة "مداد نيوز".

Advertisements

وفي الشهر الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة الأساسي أكثر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن محللين قالوا إنه سيحتاج لبذل مزيد من الجهد لمكافحة التضخم ودعم العملة.

وقال أردوغان: "أتعهد بأن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الجارية ستنخفض، وسيصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وستزيد جاذبية تركيا للاستثمار".

وأظهرت بيانات أن التضخم في تركيا ارتفع إلى نحو 11% في أبريل، بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 4.152 مليار دولار في فبراير.

وهبطت الليرة 1.5% إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار يوم الجمعة، متأثرة بقرار وكالة "ستاندرد آند بورز" يوم الثلاثاء بخفض تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون عالية المخاطر.

