كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث اقتصادي: الحصار الإسرائيلي على القطاع الصناعي في غزة أدى لارتفاع نسبة البطالة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الباحثُ في الشؤون الاقتصادية، ماجد أبو دية، إنَّهُ بِلا شك أنَّ مُعظم المُؤسسات الدولية، على رأسها البنك الدولي تَحدثت بِشكلٍ واضح بأنَّ الوضع الاقتصادي مُتدهور لِلغاية في قطاع غزة، وحتى الناطقة بِاسم البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، قالت إنَّ الوضع الاقتصادي في قطاع غزة دخلت مرحلة الانهيار، وهذا ألقى بِظلاله على كافة القطاعات الاقتصادية النشطة في غزة، ومنها القطاعين الصناعي والتجاري.

وأضاف أبو دية، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد عبد الله، أنَّ الحياة العامة في قطاع غزة تَلقت ضربات قاسية، وأنَّ الاقتصاد الفلسطيني تحديدًا تلقى ضربات عديدة منها وقف المساعدات الأمريكية بشكل كامل لكل الأنشطة في قطاع غزة.

وبات قطاع الصناعة في غزة، يتراجع في اتجاه التجارة بدلًا من التصنيع، نتيجة إغلاق عدد كبير من المصانع وهجرة رجال الأعمال.