“الكاف” يواكب استعدادات كأس الأمم الإفريقية بمصر ويقدم على تغييرات جديدة

يواكب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، استعدادت مصر لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، انطلاقاً من شهر يونيو المقبل، وبحضور 24 منتخباً يمثلون أقوى منتخبات القارة السمراء، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

تقارير إعلامية مصرية أوضحت، اليوم الأحد، أن المسؤولين عن الجهاز القاري للعبة، طالبوا الاتحاد المصري بتعديلات تهم جميع الملاعب الستة المرشحة لاحتضان العرس الكروي القاري، ويتعلق الأمر بملعب القاهرة، والدفاع الجوي، والإسكندرية، والإسماعيلية، وملعب السويس، بورسعيد، إضافة لملعب برج العرب الاحتياطي.

وحسب المصدر ذاته، فإن اللجنة المنظمة لـ “كان 2019″، ستكون أمام ضروة تجهيز كل ملعب بـ 4 مستودعات ملابس، لاحتمالية إجراء مواجهتين في نفس اليوم بالأدوار الأولى من العرس الكروي القاري، وهو الطلب الذي ستضطر معه اللجنة إعادة وضع ترتيبات جديدة، قبل الكأس.

هذا وكان المصري للعبة بتنسيق مع رئيس اللجنة المنظمة ووزير الشباب والرياضية، 14 لجنة ستتفرق لتوفير كل الظروف اللازمة لإنجاح الكأس التي تستقبلها مصر لخامس مرة في تاريخها، وتهتم بأدق تفاصيلها.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد أعلن قبل أسابيع اختيار مصر من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بدلا من الكاميرون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الـ”كاف”، في العاصمة السينيغالية داكار.

الاعلان جاء على لسان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد القاري للعبة، في لقاء إعلامي كبير، وذلك بعد تصويت المكتب التنفيذي لصالح الملف المصري، على حساب منافسه الجنوب الإفريقي.

وبنيلها شرف هذه الاستضافة، بعد أن صوت 16 من أعضاء المكتب التنفيدي لـ”الكاف” لصالح ملفه، مقابل صوت واحد للملف المنافس، تكون مصر هي أكثر الدول القارية استضافة هذه التظاهرة، في خمس مناسبات، بعد أربع نسخ سابقة وهي 1959 و1974 و1986 و2006.