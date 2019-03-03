وسط الاحتجاجات.. بوتفليقة يقدم لشعبه مقترحا غريبا: انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في حالة فوزه!

وسط استمرار الاحتجاجات في الجارة الشرقية الجزائر، تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمقترح مثير للاستغراب للجزائريين الرافضين لعهدته الخامسة.

المقترح الجديد الذي قدمه بوتفليقة مساء اليوم الأحد، تعهد فيه في حال تجديد الثقة فيه، بتنظيم حوار وطني والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها، بالإضافة إلى تعديل دستوري.

المقترح المنسوب لبوتفليقة مساء اليوم، يأتي في ظل انتظار الإعلان الرسمي عن تقديم أوراق ترشحه للانتخابات، في آخر يوم من فتح باب الترشيحات للرئاسيات الجزائرية.

يشار إلى أن الاحتجاجات في الجزائر وخارجها ضد العهدة الخانسة لبوتفليقة، دخلت أسبوعها الثاني، وسط استمرار الاحتجاجات اليومية والغضب الشعبي.