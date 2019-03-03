اجتاز الطفل مطيع إيدير، أصغر مبرمج مغربي، اليوم الأحد، اختبار الانضمام إلى مؤسسة “لندن أكاديمي”، نواحي الدارالبيضاء.
وزار إيدير “لندن أكاديمي” من أجل المشاركة في الأبواب المفتوحة للمؤسسة، أمس السبت، كهدف رئيسي، ومن ثمة اجتاز الامتحانـ الذي ينتظر نتائجه.
وراجت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن مغادرة إيدير المغرب نحو الديار البريطانية، إلا أن مصدرا من عائلته نفى ذلك.
يذكر أن إيدير أصبح من بين الأطفال العباقرة في المغرب، المشهورين، ويتوفر على مقومات ستجعله نابغة مغربية مميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر لم يغادر المغرب.. مطيع إيدير يطير إلى البيضاء لزيارة “أكاديمية لندن” واجتياز امتحان الولوج إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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