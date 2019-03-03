كأس الكنفدرالية..التعادل يحسم الجولة الأولى لقمة الرجاء ونهضة بركان

انتهى الشوط الأول بين فريق الرجاء الرياضي ونهضة بركان، قبل قليل، على إيقاع التعاد السلبي، في مباراة الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي يستقبلها الملعب البلدي.

وسجلت المباراة ندية كبيرة بين الرجاء ومضيفه البركاني، إلا أن الأهداف غابت عن الـ 45 دقيقة الأولى من القمة المغربية-القارية بين الطرفين.