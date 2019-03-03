السعودية تُوقف برنامج "داود الشريان"... هل يُحرج السلطات؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد مضي أسبوعين فقط من انطلاقته، أوقفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، برنامج "داود الشريان" الذي يقدمه الإعلامي الشريان، وتبثه قناة SBC السعودية، والذي قدّم ست حلقات ناقشت قضايا عدة، أبرزها أولى حلقاته عن "هروب الفتيات" و"الأحياء الشعبية" و"مدارس قيادة السيارات النسائية"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ويمكنُ اعتبارُ إيقاف البرنامج دليلا على أنه كان مُحرِجًا للسلطات السعودية التي تُعدّ المُسبب الأول هي والسياسة التي تنتهجها؛ بالأمور التي تناولها البرنامج في حلقاته، كهروب الفتيات، ووضع المرأة وما إلى ذلك.

ونقلت صحف سعودية بينها "عكاظ" و"الوئام"، عن مصادر مطلعة، لم تسمها، بـ"إيقاف برنامج الإعلامي داود الشريان"، مُشيرة إلى أن "الإيقاف سيبدأ من حلقة الليلة، ولن يتم عرضها رغم ترويج البرنامج لبرومو (عرض) تقديمي لحلقة الليلة".

ولم يصدر أي بيان من الإعلامي أو المحطة التلفزيونية، بشأن الأمر وأسبابه، غير أنه قبل أيام، ضج موقع "تويتر" بآلاف التغريدات المطالبة بإيقاف البرنامج، عبر هاشتاغ #أوقفو_داوود_الشريان، بين تعليقات تراه "يثير الفتنة"، وأخرى تعده "نقدا وتصحيحا" للسلوكيات .

هاشتاغ يُهاجم الشريان

وفي وقتٍ سابق، دافع الشريان عن برنامجه، في لقاء مع فضائية "العربية" السعودية، وقال فيه إن طبيعة البرنامج "تسليط الضوء على المشكلة وليس التشهير".

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وحققت حلقات البرنامج مشاهدة عالية، وجعلته يتصدر قائمة "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أولى حلقاته التي كانت عن هروب الفتيات، والتي استضاف فيها فتاة سعودية هاربة ومستقرة في بلد آخر.

وفرت شقيقتان سعوديتان مؤخرًا من عائلتهما إلى الصين؛ بسبب "عنف أسري" يمارس بحقهما، وفق تقارير إعلامية.

جاء ذلك بعد واقعة شبيهة بفرار الفتاة رهف القنون، التي تمكنت من الحصول على لجوء في كندا، كانون الثاني/ يناير الماضي، إثر هروبها من أسرتها على خلفية ما قالت إنه "تعنيف أسري" تتعرض له، رغم نفي عائلتها لذلك.

وتصاعدت وبشكل كبير، الانتقادات الحقوقية لنظام ولاية الرجل على المرأة بالسعودية، إثر هذا الهروب.