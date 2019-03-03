الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدفت طائرات مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، موقعًا شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة المحاصر، وأكدت المصادر الفلسطينية أن الموقع هو "نقطة للضبط الميداني" تابعة لفصائل المقاومة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قصف الاحتلال جاء ردًا على إلقاء عبوات ناسفة خلال فعاليات الإرباك الليلي التي انطلقت مساء بمحاذاة السياح الأمني الفاصل شرقي جباليا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، إصابة 3 متظاهرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي القطاع، خلال مشاركتهم في نشاط الإرباك الليلي ضمن فعاليات مسيرة "العودة".

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن المتظاهرين شرقي جباليا أشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلقوا المفرقعات الصوتية، ضمن فعاليات "الإرباك".

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فيما زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المتظاهرين ألقوا عشرات "القنابل الأنبوبية والعبوات المتفجرة" على السياج الأمني في تلك المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "3 فلسطينيين أُصيبوا برصاص جيش الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شمالي القطاع".

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وأراضي الـ48، منذ أواخر آذار/ مارس العام الماضي؛ للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.