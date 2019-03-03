انت الان تتابع تفاصيل خبر الغانم يطالب العرب بـ"تحريم التطبيع" مع إسرائيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 09:47 مساءً - طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بإدراج رفض التطبيع و"تحريمه سياسياً"، في البيان الختامي لأعمال المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي الذي انطلقت أعماله، الأحد، في العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال المؤتمر، مشدداً على ضرورة التحرك لدعم قضية القدس دولياً وعربياً.

ودارت كلمة الغانم في المؤتمر حول قضية القدس والتضامن معها، والمصالحة الفلسطينية ورفض "التطبيع"، إضافة إلى دعوته الصريحة لدعم الأردن في جهوده المتعلقة، بـ"الوصاية" على المقدسات وحمايتها.

وعبّر الغانم بلهجة غاضبة عن رفض التطبيع، معتبراً أنها أهم نقطة في الحديث عن ملف القدس، وقال: إن "العدو لا يريد أن نتحدث عن القضية الفلسطينية حتى في خطاباتنا"، داعياً إلى بذل أي جهد دبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية.

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وأعلن الغانم استعداد بلاده أن تقود أي تحرك لـ"رأب الصدع" بين الأطراف الفلسطينية، مبيناً: "إننا نشعر بالضيق من تصدع الساحة الفلسطينية، ونعبر عن انزعاجنا"، ودعا الاتحاد إلى تشكيل "لجنة دون إبطاء" لإشاعة أجواء المصالحة الفلسطينية، مبدياً الاستعداد للقيام بأي دور "غير مشروط في ذلك".

وقال: "النقطة الأهم التي لا أريد أن أغفلها وهي موضوع التطبيع والمحاولات الدولية الدؤوبة لتشييعه وتسويقه"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك موقف صارم في البيان الختامي.

وأضاف: "أدعو للتأكيد أن يكون في البيان الختامي رفض للتطبيع، ومجرد الحديث عنه والتسويق له (..) هذا الموضوع يجب أن نصنفه في خانة الحرام السياسي، وبشكل واضح وبدون مواربة، وأن نقول بصوت واحد لا للتطبيع مع محتل، مع قتلة الأطفال ومغتصب الأرض، لا للتطبيع لا للتطبيع؛ لأنه عنوان فاضح للاستسلام والخنوع".

وبدأت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

ويشارك في فعاليات الدورة رؤساء 17 برلماناً عربياً، وممثلون عن البرلمانات العربية.