اخبار العالم

تقدم جديد للجيش اليمني في صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم جديد للجيش اليمني في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في معارك ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مديرية رازح غربي صعدة شمالي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من اللواء حرس حدود فرضت سيطرة كاملة على منطقة قلة زيد وقريتي القد والحصن في منطقة مسن القد الإستراتيجية، بحسب موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وكانت قوات الجيش، حررت في معارك أمس الأحد قرى أحمد علي وصدام ودمنان في المنطقة ذاتها.

وفي السياق انتزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش أكثر من خمسين لغم أرضي وعبوة ناسفة من المناطق التي تم تحريرها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقدم جديد للجيش اليمني في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا