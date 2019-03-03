وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يصل إلى عدن في زيارة مفاجئة

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، زيارة مفاجئة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن استمرت عدة ساعات، في إطار جولة إقليمية للدفع نحو عملية السلام في اليمن.

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