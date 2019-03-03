عبدالله بن زايد ووزير الخارجية البريطاني يبحثان علاقات التعاون المشترك

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونظيره البريطاني جيريمي هنت، الأحد، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لوزير الخارجية البريطاني في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، وبحضور الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.



واستعرض الاجتماع تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بوزير الخارجية البريطاني، مؤكداً تميز العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، أن التعاون المشترك بين البلدين يشهد نموا مستمراً وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

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وأشاد هنت بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

وفي سياق متصل، زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وهنت جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.



وتجول الشيخ عبدالله بن زايد وضيفه يرافقهما الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية.

واطلعا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر والدور الكبير الذي يقوم به المركز التابع له في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.





كما تعرفا على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه وما يحويه من مقتنيات فريدة وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية.

وفي ختام الزيارة أهدى مدير عام المركز جيريمي هنت نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات المركز الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها سنويا وتبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع.