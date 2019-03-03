التحالف الدولي ينفي استخدام الفسفور الأبيض في سوريا

جدة - عمرو شويل نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، استخدام قواته لذخائر الفسفور الأبيض في سوريا. وقال المتحدث باسم التحالف، إن “كل الفرضيات بشأن استخدام الفسفور الأبيض، خاطئة”.

وأعلنت منظمة غير حكومية، في وقت سابق، أن حلفاء واشنطن من التنظيمات الكردية، قد يكونون استخدموا الفسفور الأبيض في حربهم ضد مسلحي داعش، المتحصنين في بلدة الباغوز شرقي سوريا.