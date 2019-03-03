الان تتابع بعد توبيخ أردوغان.. منظمة تابعة لأسرته تتظاهر أمام سفارة مصر في تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نظم العشرات من الداعمين لجماعة الإخوان الإرهابية تظاهرة أمام السفارة المصرية في تركيا، مرددين هتافات تدعو إلى “الحرب والجهاد والشهادة، بعد أيام من توبيخ مصري رسمي موجه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
موقع نورديك مونيتور مقطعا مصورا للمتظاهرين، مشيرًا إلى أن المسيرة نظمتها مؤسسة TÜGVA التي تديرها عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنظمة “إي إتش إتش” المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعات إسلامية متشددة أخرى في تركيا.
وكانت مصر وبخت، الأربعاء الماضي، أردوغان بعدما انتقد زعماء الاتحاد الأوروبي لحضورهم قمة استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
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