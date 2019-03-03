شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: سنمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو)قالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم (الأحد)، إن موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.
وأضافت فالنتينا لنائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز التي تزور موسكو، إن روسيا تشعر بقلق كبير من أن تقوم الولايات المتحدة بأي استفزازات لإراقة الدماء، وذلك لإيجاد مبرر واختلاق أسباب للتدخل في فنزويلا.
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