شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر نحو التصعيد بعد ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

قال تلفزيون النهار (قناة جزائرية مستقلة) اليوم (الأحد)، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكداً سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.

حيث تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين في عدة مدن جزائرية، اليوم، لمطالبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتنحي، في حين يعتزم الرئيس الترشح للحصول على فترة خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل القادم.

وتقترب أعداد المحتجين سريعاً من مستويات يوم الجمعة الماضي، عندما ملأ المحتجون وسط العاصمة الجزائر، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في الجزائر، منذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.