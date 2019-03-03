شكرا لقرائتكم خبر عن المعارض الفنزولي غوايدو يدعو للتظاهر لمواكبة عودته للبلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس)

اعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في رسالة اليوم (الأحد) عبر تويتر، أنه سيعود غداً (الاثنين) إلى العاصمة كراكاس، داعياً أنصاره إلى التظاهر لمواكبة هذه العودة.

وكتب غوايدو الذي قام بجولة في عدد من دول أمريكا اللآتينية رغم قرار بمنع خروجه من فنزويلا: «أعلن عودتي إلى البلاد، وأدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمع في كل الأنحاء غداً في الساعة 11,00 (15,00 ت غ)».