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المعارض الفنزولي غوايدو يدعو للتظاهر لمواكبة عودته للبلاد

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس)

اعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو في رسالة اليوم (الأحد) عبر تويتر، أنه سيعود غداً (الاثنين) إلى العاصمة كراكاس، داعياً أنصاره إلى التظاهر لمواكبة هذه العودة.

وكتب غوايدو الذي قام بجولة في عدد من دول أمريكا اللآتينية رغم قرار بمنع خروجه من فنزويلا: «أعلن عودتي إلى البلاد، وأدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمع في كل الأنحاء غداً في الساعة 11,00 (15,00 ت غ)».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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