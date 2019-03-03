شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من خلال الدوريات التي تقوم بها الزوارق الحربية التابعة لها داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم (الأحد) بأن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالي 685 مترًا.

وأشار البيان الى أنه جرت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.