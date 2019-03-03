شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: الإخوان يستخدمون السوشيال ميديا لترويج الشائعات ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان بالخارج يستخدمون أدوات لنشر الشائعات عن الدولة، موضحاً أنهم زيفوا حديث الرئيس السيسى حول السكة الحديد، وكان الحديث فى مناسبة مختلفة بعيداً عن أعمال النقل، لافتاً إلى أنهم يخرجون الكلام من سياقه.

وأضاف مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج بالورقة والقلم، أن جماعة الإخوان أعلنوا أن الرئيس السيسى غير راغب فى إصلاح منظومة السكة الحديد، ووضع الأموال فى البنوك للاستفادة من الفوائد، نافياً ذلك، مؤكداً أن الدولة تنفق المليارات على أعمال التطوير والبنية التحتية لتنمية الدولة.

وتابع مكرم: الإخوان يشوهون الحقائق، بتزييف خطير، والبعض يأخذ منهم على مواقع التواصل الاجتماعى بأخبار غير صحيحة، وهذا خطأ كبير، مشيراً إلى أن الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل تؤرق العالم كله، وهذه مشكلة كبيرة، ففى ألمانيا هناك غرامات كبيرة على الأخبار الكاذبة بمواقع التواصل، والعالم لم يجد وسيلة لمنع أدوات التواصل من التزييف.

واستكمل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الجميع فى مصر يشك في سائق القطار ، قائلا: "متعرفش مبرشم ولا بيقول كلام مدفوع ولا كان ضالع فى الجريمة، وبعد الجريمة راح ينام، لافتاً إلى أنه يجب معاقبة كل من يهمل فى أداء عمله، والرئيس السيسى سيعاقب كل المخالفين، كما أن مجلس النواب سيستمع إلى الجميع".