شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإعلام بالنواب: اعتماد وسائل الإعلام على السوشيال ميديا "كارثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استنكرأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إعلان عدد من وسائل الإعلام عن اسم وزيرالنقل الجديد دون اعتمادهم على مصادر موثوقة.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاحد،أن اعتماد وسائل الإعلام و الصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي في استيفاء معلوماتهم بمثابة كارثة إعلامية.

Advertisements

وأوضح "هيكل"، انه عقب ثورة 25 يناير، والانفلات الأمني والأخلاقي التي حدثت، فوجئ الكثير باعتماد الصحافة والإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي في أخذ المعلومات.

وأكد "هيكل"، أنه لا توجد سيطرة على المشهد الإعلامي الإلكتروني بنسبة 60%، مطالبًا بضرورة ضبط هذا المشهد.