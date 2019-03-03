النشرة: طريق ضهر البيدر سالكة أمام السيارات المجهزة فقط وطريق ترشيش زحلة مقفلة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه "تتساقط الثوج بكثافة على طريقي ضهر البدر وترشيش - زحلة ويعمل عناصر الدفاع المدني على مساعدة السيارات العالقة. وكذلك انقذ عناصرالدفاع المدني اربعة مواطنين علقت سيارتهم على طريق ترشيش بسبب تراكم الثلوج وتم نقلهم الى مدينة زحلة". وأشار الى أنه "قد عمد عناصر قوى الامن الداخلي عند حاجز التويتي على اقفال طريق زحلة ترشيش أمام جميع السيارات"، لافتاً الى أنه "تعتبر طريق ضهر البيدر سالكة فقط امام السيارات رباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية".

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