الجيش: خرق دورية إسرائيلية راجلة الخط الأزرق مقابل بلدة كفركلا

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيانا ذكرت فيه ان"دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي أقدمت عند حوالي الواحدة من بعد ظهر اليوم، على خرق خط الإنسحاب (الخط الأزرق) مقابل بلدة كفركلا بطول حوالي 45 متراً وعرض حوالي 1.8 متراً باتجاه الأراضي اللبنانية، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة."

وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.