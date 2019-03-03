النشرة: ثلاثة جرحى اثر حادث سير على أوتوستراد بعلبك - زحلة في رياق

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى رياق اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على الأوتوستراد (بعلبك -زحلة) في رياق البقاعية الحادث اسفر عن وقوع جريحين آخرين، تولت جهات أخرى نقلهما الى المستشفى.

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