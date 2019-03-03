أكّد النائب طلال ارسلان "ان ما حصل من مشادات اخيرة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كانت ردة فعل من قبلنا،" مشيرا الى ان "الانقسام الدرزي موجود ولا نستطيع المكابرة بانكاره".
وأضاف ارسلان في حديث تلفزيوني، "ان جنبلاط اقترح حلا للانقسام في مشيخة العقل، ولكن ضمن البيت الدرزي، ونحن جاهزون للتعاون في هذا الاطار"، مشددا على ان "الشيخ ناصر الدين الغريب هو شيخ عقل الدروز وليس لفئة من الدروز، وجنبلاط ابدى احترامه للغريب،" وسأل: "ماذا سلّف الشيخ نعيم حسن الدروز في سوريا؟ من مجزة قلب لوزة مرورا بحماية اهلنا في جبل العرب وصولا الى حمايتهم في جبل الشيخ الى القنيطرة"، واعتبر من جهة أخرى ان "دمشق تسبقنا بالايجابية في ما خص إعادة النازحين السوريين الى ارضهم،" مؤكدا ان "تنسيق لبنان مع سوريا لتأمين عودة النازحين هو تطبيق للبيان الوزراي، وهذا يحصل من خلال التعاون المباشر بين الدولة، لتنجح هذه العودة."
كانت هذه تفاصيل خبر إرسلان: التنسيق مع سوريا لتأمين عودة النازحين هو تطبيق للبيان الوزراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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