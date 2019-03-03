فوج المغاوير نظم سباقاً شارك فيه عدد كبير من المدنيين

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بقائد فوج المغاوير العميد الركن مارون القبياتي أقيم في منطقة الزعرور سباق Rangers lead the race الذي نظمه الفوج المذكور، وشارك فيه عدد كبير من المدنيين، وفق ما صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان. واختتم السباق بتوزيع الكؤوس والجوائز على المشاركين وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

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