خريس: محاربة الفساد تبدأ بالابتعاد عن المحسوبيات والتقاسم في الوظائف

رأى عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة الحميري، أن "إسرائيل لم تزل تتآمر على بلادنا وارضنا وثرواتنا ومياهنا، بهدف السيطرة، وعلينا أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء إسرائيلي"، داعيا إلى "المواجهة بوحدتنا الوطنية وتماسكنا الداخلي والعمل على إلغاء الطائفية السياسية والمذهبية التي تضرب بلادنا، وبتمسكنا بنهج المقاومة وخط الشهداء محمد سعد وخليل جرادي وكل الشهداء الذين قدموا دماءهم للوطن واستطاعوا ان يغيروا وجه التاريخ بانسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا بقوة المقاومة والمشروع الذي أرساه إمام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر".

واعتبر أن "محاربة الفساد تبدأ بتطبيق القوانين والابتعاد عن المحسوبيات والتقاسم في الوظائف العامة واعتماد مبدأ الكفاءة وعدم تدخل الوساطات من هنا أو هناك، بالإضافة الى تفعيل دور المناقصات في كل المشاريع والتلزيمات"، مشيراً الى أن "محاربة الفساد تتطلب تنفيذ مشاريع عديدة أهمها الكهرباء وتأمين البطاقة الصحية لكل مواطن".

ولفت الى أن "الأجواء السائدة في الحكومة توحي بالثقة والعمل، ونتطلع إلى بناء دولة القانون والمؤسسات ودولة مدنية بعيدة من المذهبية والطائفية والمناطقية والى مستقبل آمن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".