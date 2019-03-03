سقوط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
قررت النيابة العامة بدمياط، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم الأحد، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بعد ضبطه في حملة أمنية، شنتها قوات الشرطة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
وألقي ضباط مكتب مكافحة المخدرات القبض على "س. ي."، عاطل، 36 سنة، ويقيم في الزرقا، بعد أن كشفت التحريات عن تورطه في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على الزبائن وبحيازته 8 لفافات من نبات البانجو ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.
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