السيطرة على حريق في وحدة صحية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
سيطرت قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع أهالي قرية طنسا الملق، بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، على حريق محدود اندلع في استراحة طبيب الوحدة الصحية بالقرية التابعة لإدارة ناصر الصحية، دون إصابات أو خسائر بشرية.
وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في الوحدة الصحية لقرية طنسا الملق.
وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي بجهاز التكييف الخاص بالوحدة، وراء الحريق، ما أسفر عن تلف عدد من الكراسي وشاشة عرض وجهاز التكييف.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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