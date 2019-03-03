القبض على طالبين بحيازتهما كيلو حشيش قبل بيعه في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأحد، القبض على طالبين بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش بمركز الفرافرة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط كيلو جرام من مخدر الحشيش قبل بيعها في مركز الفرافرة.

وتبين ورود معلومات سرية لمباحث المديرية تفيد حيازة طالبين بكمية من مخدر الحشيش بغرض بيعها بقري ومدينة الفرافرة.

واستصدر إذنًا من النيابة العامة، وتشكل فرق بحث سرية وقوة أمنية بقيادة اللواء جودت عبدالجبار، رئيس مباحث المديرية، وتمكنت من استهداف الطالبين خلال اليومين الماضيين بمحل إقامتهما بقرية أبو منقار الحدودية التابعة لمركز الفرافرة.

وضبطت مباحث المديرية الطالبين الأول جامعي يدرس بكلية التجارة والثاني بالمرحلة الثانوية الزراعية، بحوزتهما كيلوجرام من مخدر الحشيش مقطعة على 4 قطع كبيرة الحجم، و800 جنيه، وهاتف محمول.

وكشف محضر الواقعة، حيازة المتهمين للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة بيع المخدرات.

حُرزت المضبوطات وحُرر المحضر رقم 237 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخُطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.