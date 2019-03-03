حملة بوتفليقة: الرئيس الجزائري لن يحضر للمجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

أكد مساعد مدير الإعلام، بحملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019، حمراوي حبيب شوقي، عدم حضور الرئيس الراغب في الترشح لولاية رئاسية خامسة للمجلس الدستوري لإيداع ملف الترشح.

وأضاف شوقي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الأحد: "بوتفليقة لن يحضر للمجلس الدستوري، وأنه وحسب المادة 139 من القانون الانتخابي للبلاد، يمكن إيداع الملف بالنيابة ".

كانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق اليوم بأنه من المقرر أن يودع بوتفليقة /82 عاما/ ملف ترشحه رسميا في المجلس الدستوري في وقت لاحق من اليوم الأحد.

واستخدمت قوات الأمن الجزائرية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب متظاهرين بالقرب من المجلس الدستوري ضد مساعي بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في منصبه.

يشار إلى أن المجلس الدستوري هو الهيئة المسؤولة عن التعامل مع أوراق المتنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل المقبل.

وتشهد الجزائر منذ عدة ايام احتجاجات على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.