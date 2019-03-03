بلاغ ضد إداري يتهمه بضرب وصفع طالب أراد استلام الكتب الدراسية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

حرر موظف متقاعد، بلاغًا في مركز شرطة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، اتهم فيه إداريًا بمدرسة مجمع بني عبيد الإعدادية، بالاعتداء على حفيده بالضرب، وصفعه على وجهه، بعد طلبه استلام الكتب الدراسية، ورفض الإداري.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بورود بلاغ للرائد أحمد الجندي، رئيس مباحث بني عبيد، من "جمال ا. ع." 63 سنة، بالمعاش ومقيم بندر بني عبيد يتهم فيه "عبدالرحمن ع. م."، ويعمل موظف إداري في مدرسة مجمع بني عبيد الإعدادية بالاعتداء على حفيده "عبدالله"، 12 سنة طالب في الصف الأول الإعدادي بالضرب والصفع على وجهه.

وأضاف في بلاغه الذي حمل رقم 443 إداري مركز شرطة بني عبيد، لسنة 2019 أن الواقعة ليست الأولى، مضيفًا أن المدرس المتهم كررها أكثر من مرة بسبب طلب حفيده استلام الكتب الدراسية من الموظف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء الموظف لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، وإخطار إدارة دكرنس التعليمية بالواقعة.