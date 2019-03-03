محمود عباس يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إلى بغداد على رأس وفد فلسطيني في زيارة تستمر يومين.
واستهل الرئيس الفلسطيني زيارته بمقابلة رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، وتناولا العلاقات الثنائية وموقف العراق الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مصدر في الحكومة العراقية.
ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس العراقي برهم صالح نظيره الفلسطيني في قصر السلام في مراسم رسمية غداً الاثنين.
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