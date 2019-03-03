وزراء الخارجية العرب يعقد دورته العادية الـ"151" الأربعاء المقبل

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم العادية الـ151 بمقر الجامعة العربية يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس.

وللتحضير لهذا الاجتماع الوزاري، تبدأ غدا أعمال الدورة الـ( 151) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان وذلك على مدى يومين.

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس مكتب الامين العام ان مشروع جدول الاعمال الذي تناقشه هذه الدورة يتضمن عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية ومنها على تقرير الامين العام عن نشاط الامانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية ( 30 ) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري .

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم ان مشروع جدول الاعمال يتضمن بندا حول " القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي ، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلى

وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية فى مدينة المحتلة ، والامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياة فى الاراضى العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل.

ويتضمن مشروع جدول الاعمال موضوعات حول " التضامن من لبنان " و" تطورات الوضع فى سورية " و" تطورات الوضع فى ليبيا " و" تطورات الوضع فى اليمن " و" إحتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث " و" اتخاذ موقف عربي موحد إزاء إنتهاك القوات التركية للسيادة العراقية "و" دعم السلام والتنمية فى السودان " و" دعم الصومال " و" دعم القمر المتحدة " و" الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتى - الاريتري ".



كما يشمل مشروع جدول الاعمال أيضا " التدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية " و" مخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومى العربي والسلم " و" العلاقات العربية مع

التجمعات الاقليمية والدولية".

ويشتمل مشروع جدول الاعمال على عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية " منها " دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " و " إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية "و " العضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب".



كما يتضمن موضوعات حول " الشؤون القانونية وحقوق الانسان " تتعلق ب " الارهاب الدولى وسبل مكافحته " و" صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب " و" تطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب " و" نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ".



ويشمل مشروع جدول الاعمال الاضافي عددا من البنود منها " مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية فى قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق ( السفير قيس العزاوى ) لشغل درجة الامين العام المساعد للجامعة العربية ، وبندا حول وضع لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق).

وسوف يناقش المندوبون الدائمون غالبية البنود وينتظر أن يعتمدوا مشروعات القرارات الخاصة بها مع رفع بعض البنود ومشاريع القرارات التي لم تحسم إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء للنظر فى اقرارها خاصة مايتعلق بمشروع جدول أعمال قمة تونس العربية وتطورات الاوضاع فى سورية.