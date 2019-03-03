مباحثات إماراتية بريطانية بشأن الأوضاع في اليمن

اجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية البريطانيجيرمي هانت، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
وذكرت وكالة أنباء الأمارات "وام"، أن اللقاء تناول وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن.
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