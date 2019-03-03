العاهل الأردني يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد البرلماني العربي

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في توحيد المواقف العربية حيال التحديات الإقليمية، مشددا على ضرورة توثيق التعاون في جميع المجالات.
وقال الملك عبدالله خلال استقباله رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في أعمال الدورة الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي، التيتعقد في عمان تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، إن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب التعاون وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الدول العربية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد جلالة الملك على ضرورة
وأعاد الملك عبد الله التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر قضيته المركزية، مشيدا بمواقف الاتحاد البرلماني العربي الداعمة لحقوق الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن القدس وتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
وتطرق اللقاء إلى جهود الحرب على الإرهاب و"مكافحة المتطرفين وفكرهم الظلامي".
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