حرائق الغابات تدمر 80 ألف هكتار من متنزه جبل كينيا

دمرت حرائق الغابات الشديدة في متنزه جبل كينيا الوطني المصنفة في التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) - 80 ألف هكتار من مساحتها خلال أسبوع.
وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم الأحد أن الجفاف والرياح تعوق عمل رجال الإطفاء فيإخماد هذه الحرائق، مضيفا أنه في وسط سحب كثيفة من الدخان، لا يزال الجليد الذي يغطي ثاني أعلى قمة في أفريقيا يقاوم السنة اللهب، كما تعد هذه الحديقة محمية للحياة البرية وتحظى بشعبية
ومن جانبه، قال رئيس جهاز حماية الطبيعة في كينيا "إن 100 رجل إطفاء يعملون بجد، كما وصل الجيش إلى الموقع ولسد نقص الموارد وفرق التدريب.
وأوضح الراديو أن عملية إخماد الحرائق تعد معقدة بسبب الرياح العنيفة والمتغيرة وصعوبة الوصول إلى المناطق المحترقة، وما يجعل الأمور أسوأ هو استمرار موجة الجفاف لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.
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