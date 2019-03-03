بوتين: الأحداث الرياضية الكبرى تهدف إلى توحيد الشعوب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأحداث الرياضية الكبرى تهدف إلى توحيد الشعوب وليس تقسيمها،مشيرا إلى كونها المهمة الإنسانية للرياضة.
وقال بوتين في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد - " يجب عقدأكبر عدد من الأحداث الثقافية والرياضية، التي تهدف إلى توحيد الدول والشعوب والأمم".. مشيرا إلى أن بلاده سوف تساهم في هذا الجهد، وسوف يتم تنظيم مسابقات كبرى
وفي وقت سابق، أعرب بوتين عن ثقته في أن روسيا يمكن أن تستضيف الألعاب الجامعية العالمية في ياكاتيرنبرج عام 2023..مشيرا إلى أنه إذا اختيرت روسيا، ستصمم برنامجا خاصا لتلك الألعاب.
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