أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت موقف حكومة بلاده الداعم للسلام وتنفيذ اتفاق السويد، فيما يخص مدينة الحديدة وموانيها.
جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية بريطانيا اليوم الأحد، للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ولقائه نائبي رئيس الحكومة الشرعية سالم الخنبشي وأحمد الميسري، بحضور وزير الخارجية خالد اليماني، حسبما ذكرت قناة العربيةالإخبارية.
وقال وزير الخارجية البريطاني " إن اتفاق السلام في اليمن يواجه الآن آخر فرصة للنجاح".
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الحكومة الشرعية أحمد المسيري أن الحوثيين كل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه
وأوضح المسيري أن الحل لإنهاء الحرب في اليمن يكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
وأشار نائب رئيس الحكومة الشرعية إلى أن قوات الجيش كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة، ورغم ذلك فضلت الدخول في مفاوضات ستوكهولم إيمانا منها بخيار السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: اتفاق السلام في اليمن أمام فرصته الأخيرة للنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.