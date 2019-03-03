بريطانيا: اتفاق السلام في اليمن أمام فرصته الأخيرة للنجاح

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت موقف حكومة بلاده الداعم للسلام وتنفيذ اتفاق السويد، فيما يخص مدينة الحديدة وموانيها.

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية بريطانيا اليوم الأحد، للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ولقائه نائبي رئيس الحكومة الشرعية سالم الخنبشي وأحمد الميسري، بحضور وزير الخارجية خالد اليماني، حسبما ذكرت قناة العربية

الإخبارية.



وقال وزير الخارجية البريطاني " إن اتفاق السلام في اليمن يواجه الآن آخر فرصة للنجاح".

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الحكومة الشرعية أحمد المسيري أن الحوثيين كل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه

في مشاورات السويد.



وأوضح المسيري أن الحل لإنهاء الحرب في اليمن يكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا.



وأشار نائب رئيس الحكومة الشرعية إلى أن قوات الجيش كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة، ورغم ذلك فضلت الدخول في مفاوضات ستوكهولم إيمانا منها بخيار السلام.