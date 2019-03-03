60% من الأمريكيين يعارضون إعلان ترامب الطوارئ لتمويل الجدار

كشف استطلاع رأي جديد أجرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم الأحد، أن حوالي 6 من بين كل 10 أمريكيين يعارضون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحالة الطوارئ الوطنية لاستكمال تمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود الجنوبية للبلاد.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني - أن 60% من أصوات الناخبين الأمريكيين تعارض خطوة ترامب الذي اتخذها الشهر الماضي، مضيفة أن نتائج الاستطلاع أوضحت أن 53% من العينة عارضوا بشدة إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتشييد الحدود في حين أعرب 7% عن الرفض إلى حد - أن 60% من أصوات الناخبين الأمريكيين تعارض خطوة ترامب الذي اتخذها الشهر الماضي، مضيفة أن نتائج الاستطلاع أوضحت أن 53% من العينة عارضوا بشدة إعلان حالة الطوارئ الوطنية لتشييد الحدود في حين أعرب 7% عن الرفض إلى حدما.

وفي الوقت نفسه، أعرب 39% من عينة الاستطلاع عن دعمهم لحالة الطوارئ الوطنية لاستكمال تمويل الجدار و 1% أبدى عدم حسم موقفهم.

جاءت نتائج الاستطلاع بعد أسبوع من إعلان ترامب حالة "الطوارئ الوطنية" في محاولة لاستكمال تمويل جدار على الحدود على المكسيك، قائلا إنه "سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده وإن الجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا".

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